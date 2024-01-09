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    • 09 Ocak 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:54

    Mal varlığına el konulan fenomen Özlem Öz: Maddi sıkıntıdayız

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında da soruşturma başlatıldı. Çiftin şirketlerine kayyum atanmasının ardından ilk kez konuşan 5 aylık hamile Özlem Öz, “Maddi sıkıntıdayız" dedi.

    Mal varlığına el konulan fenomen Özlem Öz: Maddi sıkıntıdayız
    Fenomen

    Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi. Lüks paylaşımlarına devam eden ve eleştiri oklarının hedefi olan Özlem Öz, Maddi olarak sıkıntı çektiğini açıkladı.

    "MADDİ SIKINTIDAYIZ"

    5 aylık hamile olan Özlem Öz ilk kez açıklamada bulundu. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz prim yapmakla suçlanınca itirafta bulundu. Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" açıklamasıyla yine çok konuşuldu.

    Mal varlığına el konulan fenomen Özlem Öz: Maddi sıkıntıdayız

    NE OLMUŞTU?

    Lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Özlem ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığı değerlerine el konuldu. Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.

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    fenomen
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