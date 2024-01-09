Mal varlığına el konulan fenomen Özlem Öz: Maddi sıkıntıdayız

09 Ocak 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:54

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi. Lüks paylaşımlarına devam eden ve eleştiri oklarının hedefi olan Özlem Öz, Maddi olarak sıkıntı çektiğini açıkladı.

"MADDİ SIKINTIDAYIZ"

5 aylık hamile olan Özlem Öz ilk kez açıklamada bulundu. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz prim yapmakla suçlanınca itirafta bulundu. Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" açıklamasıyla yine çok konuşuldu.

NE OLMUŞTU?

Lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Özlem ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığı değerlerine el konuldu. Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.