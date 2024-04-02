Marilyn Monroe'nun mezarının yanı rekor fiyata satıldı: "Hep hayalimdi"

02 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:11

Marilyn Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının yanı geçtiğimiz hafta satışa sunulmuştu. Yıldızın mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede açık arttırma 195 bin dolara satıldı.

"HEP HAYALİMDİ"

Beverley Hills'te yaşayan ve ünlü sanatçının mezarının yanındaki alanı alan yatırımcı Anthony Jabin, Monroe'nun yanında olmanın "hep hayalini kurduğunu" söyledi. Jabin, aynı zamanda Monroe'ya ait olan bir mayoyu ve Hugh Hefner'ın eski yatağını da satın aldı.