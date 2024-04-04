04 Nisan 2024 01:03 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 01:03
Marvel yıldızı Scarlett Johansson'ın akrabası ünlü yıldız çıktı
Marvel'ın yıldızı Scarlett Johansson'ın Oyun, Ant-Man ve Fedai gibi yapımların yıldızı usta oyuncu Michael Douglas'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Dünyaca ünlü iki oyuncu Scarlett Johansson ve Michael Douglas'ın akraba olduğu ortaya çıktı. Herkesi şaşırtan detay, komedi programında ortaya çıktı.
İKİ DÜNYA YILDIZININ AKRABA OLDUĞU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Oscar ödüllü oyuncu Michael Douglas, "Finding Your Roots" adlı programda kendisi gibi dünyaca ünlü oyuncu olan Scarlett Johansson ile akraba olduğunu ilk kez öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan oyuncu, "Şaka mı yapıyorsun? İnanılmaz. Çok iyi. Scarlett'i bir daha yüz yüze görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Program sunucusu Henry Gates Jr.'a göre, iki oyuncunun DNA'sı da "4 farklı kromozomun benzer parçalarına sahip.
Kaynak: TGRT Haber.com