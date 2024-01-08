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    • 08 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:21

    Masterchef şampiyonunun belli olduğu sırada Tahsin bayıldı, canlı yayın kesildi

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Masterchef yarışmasının birincisi belli oldu. Aylardır devam eden mücadelede finale kalan Esra ve Tahsin arasında yapılan oylamada sezonun şampiyonu Esra olurken, Tahsin'in fenalaşması korku dolu anlara neden oldu.

    Masterchef

    Masterchef yarışmasının finali dün akşam gerçekleşti. Tahsin ve Esra'nın finale kaldığı yarışmada korku dolu anlar yaşandı. Şeflerin birinciyi açıkladığı sırada fenalaşan Tahsin'e sağlık ekipleri müdahale etti. 

    TAHSİN STÜDYODA BAYILDI

    Masterchef finaline kalan Tahsin, birincinin belli olmasına dakikalar kala bayıldı. Tahsin Küçük, Şef Mehmet Yalçınkaya’nın puanları açıkladığı sırada fenalaştı. Durumu hızlıca fark eden şefler Tahsin’e seslendi ve stüdyodaki sağlık ekiplerinin müdahale etmesini istedi. Kısa sürede kendine gelen Tahsin'e sağlık ekipleri müdahale etti. 

    Masterchef şampiyonunun belli olduğu sırada Tahsin bayıldı, canlı yayın kesildi

    MASTERCHEF’İN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

    Masterchef yarışmasının birincisi dün akşam yayınlanan bölümle belli oldu. Son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra final bölümünde son kez yarıştı. Büyük mücadelede ilk turda Esra 22,5 puan Tahsin ise 21 puan aldı. 3 tur sonunda şeflerden toplamda en yüksek puanı alan Esra MasterChef 2023 şampiyonu oldu.

    Masterchef şampiyonunun belli olduğu sırada Tahsin bayıldı, canlı yayın kesildi

     

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    masterchef
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