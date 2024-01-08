Masterchef şampiyonunun belli olduğu sırada Tahsin bayıldı, canlı yayın kesildi

08 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:21

Masterchef yarışmasının finali dün akşam gerçekleşti. Tahsin ve Esra'nın finale kaldığı yarışmada korku dolu anlar yaşandı. Şeflerin birinciyi açıkladığı sırada fenalaşan Tahsin'e sağlık ekipleri müdahale etti.

TAHSİN STÜDYODA BAYILDI

Masterchef finaline kalan Tahsin, birincinin belli olmasına dakikalar kala bayıldı. Tahsin Küçük, Şef Mehmet Yalçınkaya’nın puanları açıkladığı sırada fenalaştı. Durumu hızlıca fark eden şefler Tahsin’e seslendi ve stüdyodaki sağlık ekiplerinin müdahale etmesini istedi. Kısa sürede kendine gelen Tahsin'e sağlık ekipleri müdahale etti.

MASTERCHEF’İN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Masterchef yarışmasının birincisi dün akşam yayınlanan bölümle belli oldu. Son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra final bölümünde son kez yarıştı. Büyük mücadelede ilk turda Esra 22,5 puan Tahsin ise 21 puan aldı. 3 tur sonunda şeflerden toplamda en yüksek puanı alan Esra MasterChef 2023 şampiyonu oldu.