Masterchef'te elenen isim belli oldu

25 Aralık 2023 17:42 - Güncelleme : 25 Aralık 2023 17:51

MasterChef All Star yarışmasının dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Sergen, Esra, Eren ve Batuhan arasında yapılan elemede hayallerine veda eden isim Batuhan oldu.

EREN PUANLARI TOPLADI, BATUHAN İSE ELENDİ

Eleme kalan yarışmacılar gecenin ilk oyununda karnabahar ile muskat kullanarak tabaklar hazırladı. En yüksek puanı Eren alırken, 2. Turun sonunda Eren 37, Sergen 43, Esra ise 36,5 puan alarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Batuhan ise 34,5 puan alarak elendi.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışmayı 8. olarak tamamlayan Batuhan, veda konuşmasında "Bu sene benim için farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum. İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Sizlere ve ekibe daha yaklaştım. Acun Medya ekibiyle yeni bir yola çıktık. Elimden geldiği kadarıyla durmadan çalışmaya devam edeceğim. Belki burada bir yol kapandı ama inanıyorum ki çok yolum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her zaman kasmaktansa oluruna bırakmayı hedef aldım. Kapanış yaptım. Bundan başka pota oyunu yok. Teşekkür ederim, çok güzel vakit geçirdim. All Star yolculuğumun sonuna geldim. En başından sonuna kadar çok güzel zaman geçirdim" sözlerine yer verdi.