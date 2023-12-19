Meğerse Cem Adrian'ı Fazıl Say keşfetmiş! Nasıl tanıştıklarını usta isim anlattı

19 Aralık 2023 16:38 - Güncelleme : 19 Aralık 2023 16:38

24 Aralık’ta aynı sahneyi paylaşacak Fazıl Say ve Cem Adrian’dan yıllar sonra itiraf geldi. 2004’te müzisyen Demet Sağıroğlu aracılığıyla Adrian’ın demosunu dinleyen ve çok etkilenen Fazıl Say, yılalr sonra itirafta bulundu.

FAZIL SAY, CEM ADRİAN'LA TANIŞMA SÜRECİNİ ANLATTI

Şarkıcı Demet Şağıroğlu’nun aracılığıyla Cem Adrian’ın demolarını dinleyen Fazıl Say, o günleri, “Neyse; o gün; Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı. Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali, çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 santim daha uzunu bir ses gırtlağı ile insanüstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in... 100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar. Teorik bilgisi azdı.” sözleriyle anlattı.

Cem Adrian’ın eğitim sürecinden de bahseden Say, “Ben, o yıllarda 34 yaşımdaydım, Bilkent Üniversitesi'nde 2 yıllığına çok özel bir sınıfa ders veriyordum. Cem’i de yatılı öğrenci olarak Bilkent’e aldım. Teorik bilgisini, armoniyi, piyanoyu, orkestrasyonu biraz olsun bilmesi gerekiyordu. Nitekim hayatının ilk ciddi konserlerini benimle 2004 - 2005 yıllarında Bilkent’te verdi. Bir yandan İstanbul’da onu güçlü yapımcılarla tanıştırdım, ilk albümünün yapımcısı oldum. “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” onun ilk hit şarkısı oldu. 2006 yılında “İnsan İnsan” şarkımın hepinizin bildiği tek kayıdı olanında Cem de vardı (ilk 1 dakikasında) İlk İstanbul konserimizden sonra Hamburg ve Bremen’de ilk yurt dışı..”dedi.

20 YIL SONRA AYNI SAHNEDE

Birlikte sahne alacaklarını söyleyen Say, “Sonra Cem’i yalnız bıraktım. Kuş kendi uçmalıydı. Nitekim 20 yılda çok iyi bir yere vardı, kendi özgün müziğini kabul ettirdi, her yıl neredeyse 250 konser veriyor. (biraz fazla veriyor hatta!) Çok sayıda hit şarkısı oldu. 24/25 Aralık İstanbul VW Arena’da 20 yıl sonra bu özel “öğrencim” ile ve özel bir repertuvar ile tekrar sahnedeyiz. Biletlerin tamamı tükendi. Elbet seneye de devam ederiz.” diyerek tanışma sürecini anlattı.