Melike Şahin 'Kadın olduğum için linçlendim' deyince sosyal medyanın diline düştü

14 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:00

Öğretmenler Günü konserini son dakika iptal ettiği için büyük tepki gören Melike Şahin son olarak verdiği röportajla sosyal medyada gündem oldu. İBB tarafından düzenlenen konsere aşırı rüzgar nedeniyle çıkmayan Melike Şahin, izlemeye gelen seyirciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulunca sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İBB’ye ateş püskürmüştü.

MELİKE ŞAHİN: KADIM OLDUĞUM İÇİN LİNÇLENDİM

Melike Şahin, Alper Bahçekapılı’ya verdiği röportajda kadın olduğu için bu kadar linçlendiğini iddia ederek, “"Bütün sanatçılar muhtelif şekillerde linçleniyorlar elbette ama hangi erkek müzisyenin ya da oyuncunun günlerce linçlendiğini gördünüz. Bu kısmı çok ilgimi çekmeye başladı" dedi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Melike Şahin'in sözlerine "Bu olayla ne alaka", "Bununla alakası yok", "Savunma saçma olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

MELİKE ŞAHİN, İBB'YE YÜKLENMİŞTİ

Sahne alacak Melike Şahin, yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle konserlerine çıkamadı ve seyirciler tarafından eleştirildi. İBB Kültür'den yapılan açıklama sonrası sosyal medya hesabından video paylaşan Şahin, kendisinin hedef tahtası yapıldığını söyleyerek "Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle, onun hatası bunun hatası, evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim. Ama size yansıtıldığı gibi rüzgar esti sahneye çıkmadı gibi bir şey yok. Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar, rüzgar vurduğu zaman bunların hepsinin sallandığı, can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyiciler de bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi." dedi. Hakkında karalama kampanyası başlatıldığını iddia eden Şahin, "Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum." demişti.