19 Mart 2024 00:50 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:55

Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde büyük bir popülerlik yakalayan Mert Ramazan Demir, İbrahim Tatlıses'in gençliğine benzetildi. Sosyal medyada paylaşılan iki ismin karesine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İBRAHİM TATLISES'İN GENÇLİĞİ MERT RAMAZAN DEMİR'E BENZETİLDİ

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sosyal medyada paylaşılan gençlik karesi Mert Ramazan Demir'e benzetildi. Kalın kaşlarıyla dikkat çeken Demir'in karesi Tatlıses'in gençlik fotoğrafıyla karşılaştırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun benzediğini savunurken, bazıları ise alakası olmadığını belirtti.



