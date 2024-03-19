19 Mart 2024 00:50 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:55
Mert Ramazan Demir, İbrahim Tatlıses'in gençliğine benzetildi
İbrahim Tatlıses'in sosyal medyada yayılan fotoğrafı Mert Ramazan Demir'e benzetildi. Binlerce yorum alan kare, Yalı Çapkını dizisinin oyuncusu Mert Ramazan Demir'in hayranlarını ikiye böldü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde büyük bir popülerlik yakalayan Mert Ramazan Demir, İbrahim Tatlıses'in gençliğine benzetildi. Sosyal medyada paylaşılan iki ismin karesine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İBRAHİM TATLISES'İN GENÇLİĞİ MERT RAMAZAN DEMİR'E BENZETİLDİ
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sosyal medyada paylaşılan gençlik karesi Mert Ramazan Demir'e benzetildi. Kalın kaşlarıyla dikkat çeken Demir'in karesi Tatlıses'in gençlik fotoğrafıyla karşılaştırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun benzediğini savunurken, bazıları ise alakası olmadığını belirtti.
Kaynak: TGRT Haber.com