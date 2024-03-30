Merve Boluğur ve Serdar Ortaç sosyal medyayı yıktı geçti! Türkiye'nin en kronik ünlüleri ilk kez bir arada

30 Mart 2024 12:05 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:39

Türkiye'de yaptıkları her şeyle neredeyse gündem olan Merve Boluğur ve Serdar Ortaç'ın bir araya gelmesi sosyal medyayı yıktı geçirdi. Ortaya çıkan yorumların yanı sıra bazı kullanıcıların "Türkiye'nin kronik ünlülerinin bir araya gelmesi" tarzındaki paylaşımları ise gündeme bomba gibi düştü.

MERVE BOLUĞUR VE SERDAR ORTAÇ SOSYAL MEDYAYI YIKTI GEÇTİ!

Acemi Cadı dizisiyle oyunculuğa başlayan ve hafızalara kazınan Merve Boluğur'un yükselişi sırasında Murat Dalkılıç ile evlenmesi akabinde ise bazı psikolojik sorunlar yaşayıp boşanması gündemde en çok aranan isim oldu. Uzun süre sosyal medyadan uzak duran ancak son 1 yıldır çok sık kullanmaya başlayan Merve Boluğur, paylaşımlarıyla kırıp geçirdi.

Bunun yanı sıra 90'lı yıllardan beri hafızalara kazınan şarkılarıyla ikon haline gelen Serdar Ortaç'ta son zamanlarda mental sağlığının iyi olmaması üzerine sosyal medya reels ve hikayelerine gündem oldu. Bu bakımdan en çok göz önünde bulunan ve sevilen ikilinin bir araya gelmesi sosyal medyayı kırdı geçirdi. Bazı kullanıcılar İki deli bir araya gelmemeliydi, İki yüreğinden yaralı, tarzından yorumlar yaptı.

Merve Boluğur'un Serdar Ortaç'la paylaşımına The King yorumunu yapması ortaya bir düetin çıkıp çıkmayacağına dair soruları getirdi. Öte yandan Merve Boluğur, oyunculuktan çok şu sıralar şarkı söylemekle ilgilendiğini belirtti. İkili de kısa sürede sürpriz bir açıklama gelebileceği yönündeki iddialarda güçlendi.