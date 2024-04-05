Meryem Uzerli misafirliğe gitti, dudak uçuklatan ücret kazandı

05 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:11

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve iki kızı ile birlikte Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, yine koşulmaya devam ediyor. Kazancı ile sık sık gündeme gelen Uzerli, bu sefer ise gittiği misafirlikle adından söz ettirdi.

MİSAFİRLİĞE GİTTİ, SERVET KAZANDI

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Son olarak kadınları güçlendirmek, öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğin onur konuğu olarak Taşkent’e gitmişti. İddialara göre, oyuncu Riyadlı ailenin misafiri oldu ve servet kazandı. Uzerli, bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı ve sonrasında Özbekistan'a geçti.