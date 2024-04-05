05 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:11
Meryem Uzerli misafirliğe gitti, dudak uçuklatan ücret kazandı
Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem Sultan karakteriyle sevilen Meryem Uzerli, uzun süredir herhangi bir projede yer almamasına rağmen gündem olmayı başarıyor. Uzerli son olarak kazandığı 4 milyon TL ile dikkatleri üzerine çekti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve iki kızı ile birlikte Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, yine koşulmaya devam ediyor. Kazancı ile sık sık gündeme gelen Uzerli, bu sefer ise gittiği misafirlikle adından söz ettirdi.
MİSAFİRLİĞE GİTTİ, SERVET KAZANDI
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Son olarak kadınları güçlendirmek, öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğin onur konuğu olarak Taşkent’e gitmişti. İddialara göre, oyuncu Riyadlı ailenin misafiri oldu ve servet kazandı. Uzerli, bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı ve sonrasında Özbekistan'a geçti.
Kaynak: TGRT Haber.com