Meryem Uzerli, yeni estetikleri için servet ödedi!

08 Ocak 2024 16:56 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:56

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı "Hürrem Sultan" karakteriyle uzun yıllar konuşulan Meryem Uzerli son günlerde ise estetikleriyle gündemde. Doğal güzeller arasına adını yazdırmayı başaran ünlü oyuncu, zaman içerisinde birçok estetik operasyon yaptırarak adeta bambaşka birine dönüştü.

MERYEM UZERLİ SERVET ÖDEDİ

Muhteşem Yüzyıl sonrası değişimiyle adından sıkça söz ettiren Uzerli, estetiklerine bir yenisini daha ekledi. Estetik operasyonları için servet harcayan ünlü oyuncu son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak O Ses Yılbaşı programında yer alan Uzerli, değişimiyle çok konuşuldu. 39 yaşındaki ünlü ismin, geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetik müdahaleler için iddialara göre tam 200 bin TL ödedi.

MERYEM UZERLİ PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Daha önce elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgunun dozunu işlemleri yaptıranUzerli, çene hattı dolgusu olarak adlandırılan 'Jawline' ile adeta başka birine dönüşmüştü.