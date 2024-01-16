Müge Anlı kendisine 'Vatan haini' diyenlere ateş püskürdü: Alnını karışlarım

16 Ocak 2024 13:17 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:22

Müge Anlı, Pençe Kilit harekat bölgesinde 9 askerimizin şehit düşmesinin ardından "Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar.” diyen Müge Anlı, eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu sözleri tepki çeken ve sosyal medyada eleştirilerin odak noktası haline gelen Anlı, "Bana vatan haini diyenin alnını karışlarım" dedi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dün yaptığı açıklmanın ardından, bugün canlı yayında hakkında çıkan iddialara cevap veren Anlı, "Benim için X'te 'vatan haini' diye paylaşımlar yapmışlar. Bana vatan haini diyecek kişinin alnını karışlarım. Benim ülkemi ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Gerizekalılara söylüyorum bunu, bir avuç toprak için çocuklar kadınlar ölüyor. Candan kıymetli hiçbir şey yok. Dünyada savaş olmasın dediğim için vatan haini ilan ettiler. Müge kadar başınıza taş düşsün. Memleket için hayatında 10 tane ağaç dikmemiş adam bana hain diyor. Dün söylediğim sözlerin arkasındayım." dedi.