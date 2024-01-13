13 Ocak 2024 14:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:08
Müjde Uzman 10 yıl öncesine götürdü!
Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev’i Müjde Uzman sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Uzman, paylaştığı fotoğraf kareleri ile takipçilerini 10 yıl öncesine götürdü.
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Müjde Uzman, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ile Gökhan Türkmen'in 'Çatı Katı' şarkısının klibinde yer almasının üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi.
Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen'in yeni yayınlanacak olan şarkısı 'Bal'ın klip setine ziyaret de etmişti. Klip yönetmeni Murat Joker ve Gökhan Türkmen'le bir arada olduğu yeni fotoğrafı yayınlayan oyuncu, "10 yıl önce mi? Zaman zalımsın zaman" mesajı ile şaşkınlığını dile getirdi.