Müjde Uzman 10 yıl öncesine götürdü!

13 Ocak 2024 14:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:08

Müjde Uzman, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ile Gökhan Türkmen'in 'Çatı Katı' şarkısının klibinde yer almasının üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi.

Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen'in yeni yayınlanacak olan şarkısı 'Bal'ın klip setine ziyaret de etmişti. Klip yönetmeni Murat Joker ve Gökhan Türkmen'le bir arada olduğu yeni fotoğrafı yayınlayan oyuncu, "10 yıl önce mi? Zaman zalımsın zaman" mesajı ile şaşkınlığını dile getirdi.