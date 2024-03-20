Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Murat Kurum burcunu açıklayarak ekledi: Bende liderlik özelliği var 
20 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:11

Murat Kurum burcunu açıklayarak ekledi: Bende liderlik özelliği var 

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, burcunu açıkladı. Boğa burcu olduğunu söyleyen Kurum, "Bende liderlik özelliği var" dedi. 'Bıyık' sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Murat Kurum burcunu açıklayarak ekledi: Bende liderlik özelliği var 

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gdh'nin sorularını cevapladı. Gündelik yaşamdan ve özel hayatın gündeme alındığı konuşmada, "Burçlarla aranız nasıl?" sorusuna cevap veren Kurum, "Boğa burcuyum. Bende liderlik özelliği var" diyerek cevapladı. 

Kurum, "Bıyıklarınızı kesecek misiniz?" sorusuna ise "Sıkıntı yok, bakarız sonra duruma" diyerek cevap verdi. 

Murat Kurum burcunu açıklayarak ekledi: Bende liderlik özelliği var  - 1. Resim

Kurum'a sorulan sorular ve cevapları şu şekilde:

- Ronaldo mu Messi mi?

- Messi.

- Burçlarla aranız nasıl?

- Burcumun özelliğini taşıdığımı düşünüyorum. Boğa burcuyum. Liderlik özelliği vardır boğada. Bende onu taşıdığımı düşünüyorum.

- Futbol mu basketbol mu?

- Basketbol.

-Bıyıklarınızı kesecek misiniz?

-Şu an sıkıntı yok bakarız sonra duruma. 

Murat Kurum burcunu açıklayarak ekledi: Bende liderlik özelliği var  - 2. Resim

-Ezel mi Kurlar Vadisi mi?

-Kurtlar Vadisi. 

İlgili Haberler

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...