Murat Kurum burcunu açıklayarak ekledi: Bende liderlik özelliği var
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, burcunu açıkladı. Boğa burcu olduğunu söyleyen Kurum, "Bende liderlik özelliği var" dedi. 'Bıyık' sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti.
Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gdh'nin sorularını cevapladı. Gündelik yaşamdan ve özel hayatın gündeme alındığı konuşmada, "Burçlarla aranız nasıl?" sorusuna cevap veren Kurum, "Boğa burcuyum. Bende liderlik özelliği var" diyerek cevapladı.
Kurum, "Bıyıklarınızı kesecek misiniz?" sorusuna ise "Sıkıntı yok, bakarız sonra duruma" diyerek cevap verdi.
Kurum'a sorulan sorular ve cevapları şu şekilde:
- Ronaldo mu Messi mi?
- Messi.
- Burçlarla aranız nasıl?
- Burcumun özelliğini taşıdığımı düşünüyorum. Boğa burcuyum. Liderlik özelliği vardır boğada. Bende onu taşıdığımı düşünüyorum.
- Futbol mu basketbol mu?
- Basketbol.
-Bıyıklarınızı kesecek misiniz?
-Şu an sıkıntı yok bakarız sonra duruma.
-Ezel mi Kurlar Vadisi mi?
-Kurtlar Vadisi.