Murat Kurum burcunu açıklayarak ekledi: Bende liderlik özelliği var 

20 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:11

Murat Kurum’dan İmamoğlu’na net soru: Madem engellendiniz nerede bu paralar?

Murat Kurum’dan İmamoğlu’na net soru: Madem engellendiniz nerede bu paralar?

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gdh'nin sorularını cevapladı. Gündelik yaşamdan ve özel hayatın gündeme alındığı konuşmada, "Burçlarla aranız nasıl?" sorusuna cevap veren Kurum, "Boğa burcuyum. Bende liderlik özelliği var" diyerek cevapladı.

Kurum, "Bıyıklarınızı kesecek misiniz?" sorusuna ise "Sıkıntı yok, bakarız sonra duruma" diyerek cevap verdi.

Kurum'a sorulan sorular ve cevapları şu şekilde:

- Ronaldo mu Messi mi?

- Messi.

- Burçlarla aranız nasıl?

- Burcumun özelliğini taşıdığımı düşünüyorum. Boğa burcuyum. Liderlik özelliği vardır boğada. Bende onu taşıdığımı düşünüyorum.

- Futbol mu basketbol mu?

- Basketbol.

-Bıyıklarınızı kesecek misiniz?

-Şu an sıkıntı yok bakarız sonra duruma.

-Ezel mi Kurlar Vadisi mi?

-Kurtlar Vadisi.