Murat Kurum'a seçim şarkısı yapmıştı! Yerel seçim sonuçlarına Sinan Akçıl'dan ilk yorum

31 Mart 2024 23:23 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:23

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve 'Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim' demişti.

SİNAN AKÇIL'DAN SEÇİM SONUÇLARINA İLK YORUM

Murat Kurum'a seçim şarkısı besteleyen şarkıcı Sinan Akçıl, Ekrem İmamoğlu'nun son verilere göre önde olmasının ardından seçimle ilgili açıklama yaptı. Akçıl, ''Bir Arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim.'' ifadelerini kullandı.