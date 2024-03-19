Mustafa Sandal partilerin astıkları pankartlara sitem etti

19 Mart 2024 22:41 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:41

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un ardından şarkıcı Mustafa Sandal da seçim pankartlarının her sokakta olmasına sitem etti. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Sandal'a binlerce yorum geldi.

MUSTAFA SANDAL'DAN SEÇİM PANKARTI SİTEMİ

Sosyal medya hesabından araba içinde çektiği videoyu yayınlayan şarkıcı Mustafa Sandal, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimleri öncesinde, sokakların siyasi partilerin pankartları ve afişleriyle dolu olmasına tepki göstererek, "Ülkenin kaynaklarını böyle savurganca kullanmayalım. Bu durum üzücü ve günah dolu! Her yer aday fotoğraflarıyla dolu olduğunda ne oluyor? Dışarıdan gelenler, medeni ülkelerden gelen vatandaşlar, bu pankartları gördüklerinde ne düşünecekler? Sanki bir güzellik yarışması düzenleniyor gibi. Adaylar, hizmetlerini ve vizyonlarını sözlü ve yazılı olarak ifade etmeli, afişlerle değil. Lütfen, biraz daha uygarlık gösterelim" dedi.