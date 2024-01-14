Mustafa Sandal, yeni oyuncağıyla gecelerde! Fiyatı dudak uçuklattı

14 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:40

Eşi Melis Sütşurup ile doğum gününü kutlayan Sandal, doğum günü hediyesini söylemezken, mekanın kapısına gelen, yeni araçları da dikkat çekti.

MUSTAFA SANDAL LÜKS ARACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre; Eşi Melis Sütşurup ile doğum gününü kutlayan şarkıcı Mustafa Sandal, yeni aldığı lüks aracıyla dikkat çekti. Mustafa Sandal, doğum günü hediyesini söylemezken, mekanın kapısına gelen, yeni araçları da ilgi odağı oldu. Çift, değeri yaklaşık 23 Milyon TL olan araçlarına bindikten sonra araçlarının içinden objektiflere de el sallamayı ihmal etmedi.

MUSTAFA SANDAL, HAYALLERİNİ SIRALADI

Yeni yaşını kutlayan Mustafa Sandal, "Güzel bir yaş olsun. İnsan her zaman tecrübe kazanıyor ve her yaşında olgunlaşıyor. Daha iyi bir insan olmak ve çocuklarıma daha güzel tecrübeler aktarabilmek istiyorum" dedi.

Yurtdışına taşınmanın hayallerinden birisi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Olur da taşınırsam aklımda tek bir şehir var o da Sydney. Orası mükemmel bir yer. Geçen sene konserlerim vardı. İnanılmaz güzel bir yer. Herkes çok pozitif çünkü yarın endişesi yok o şehirde. Bunlar olduğu zaman da ruh haline de yansıyor insanların" ifadelerini kullandı.