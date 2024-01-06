Mutsuz son! Ezgi Şenler ile Buray birlikteliği bitti

06 Ocak 2024 15:11 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:44

Katıldıkları ödül töreninde birlikteliklerini ilan eden iki isim sessiz sedasız yollarını ayırdı. Ailelerin tanıştığı ilişkinin evliliğe gitmesi bekleniyordu.

EZGİ ŞENLER VE ŞARKICI BURAY ÇİFTİ AYRILDI

Şarkıcı Buray ile oyuncu Ezgi Şenler katıldıkları bir ödül töreninde ilişkilerini ilan etmişti. Buray ve Ezgi Şenler, basın mensuplarına "Bir süredir beraberiz. İlk kez burada bizi birlikte görüyorsunuz. Her şey yolunda ve güzel gidiyor. Detaylara çok girmeye gerek yok, her şeyin iyi olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşaya ünlü çift yollarını ayırdı. Muhabir Online'da yer alan habere göre; Ezgi Şenler ile Buray birlikteliği, çiftin karşılıklı kararıyla sonlandı. İlk isim kısa süre önce birbirini takipten çıktı. Buray, sosyal medya hesabından tatil fotoğrafları paylaşırken, Şenler ise sessizliğe gömüldü.

BURAY'IN EVLİLİK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Buray, evliliğe dair düşüncelerini paylaştı. Buray, “İleride evlilik haberini alır mıyız?” sorusuna “Sanmıyorum. Ben bir kere denedim. Olmuyor." cevabını vermişti.