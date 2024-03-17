Müzik dünyasından acı haber! 90'lı yıllara damga vuran isim hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran Grup Laçin üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti. Üzen haberi eski arkadaşı Serkan Çağrı duyurdu.
Bir döneme damga vuran ve Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'den üzücü haber geldi. Grup Laçin'in üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti. Üzen haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu.
Bekar Gezelim şarkısıyla üne kavuşan, 90'lı yılların en popüler gruplarından olan Laçin'den acı haber geldi. Grup Laçin'in üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti.
ŞERİF BALDEMİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Grup üyesi, Serkan Çağrı kötü haberi sevenlerine duyurdu.
Çağrı paylaşımında "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" ifadelerine yer verdi.
GRUP LAÇİN KÜLLERİNDEN DOĞMUŞTU
Grup Laçin, 'Bekar Gezelim' şarkısıyla kavuştuğu ününü seneler sonra şarkının yeni versiyonuyla yakalamaya çalışmış. Grup yeniden konuşulur olmuştu... Grup üyeleri arasında Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı yer alıyordu.