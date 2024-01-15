Nazan Öncel'den sevenlerini üzen haber

15 Ocak 2024 19:26 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:32

67 yaşındaki şarkıcı Nazan Öncel koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcı Bursa'daki sahnesinin ertelendiğini duyurdu.

Instagram hesabından üzücü haberi duyuran Öncel, "Arkadaşlar Kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. 'Önce sağlık' dediğiniz için anlayışınız teşekkür ediyorum" notunu düştü.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl eylül ayında tansiyonu yükselince bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Nazal Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" demişti.