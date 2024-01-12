Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un nasıl tanıştığı ilk kez ortaya çıktı

12 Ocak 2024 17:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:33

Tuğçe Tayfur adında kızları olan Ferdi Tayfur ve Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır, çıktıkları programda kavga ederek yollarını ayırmıştı. İki usta ismin tanışma hikayesini usta sunucu Yasemin Bozkurt anlattı.

FERDİ TAYFUR VE NECLA NAZIR'IN TANIŞMA HİKAYESİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır birlikteliği uzun süre gündemi meşgul etmişti. İkilinin tanışma hikayesini anlatan sunucu Yasemin Bozkurt, “Set bitiyor. Ferdi Bey, ’Arabayla döneceğim İstanbul’a’ diyor. Necla Hanım’a ‘Gelir misiniz’diye sordu. 15 saat süren yolda, birlikteliklerine karar verdiler. Necla Hanım da böyle dedi” diyerek iki usta ismin tanışma hikayesi ilk kez Bilmedikleriniz programında ortaya çıktı.

FERDİ TAYFUR'DAN YILLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

İçim Yanar, Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Yaktı Beni, Yıkılasın Be Dünya ve Sevda Yelleri gibi şarkılarla tanınan Ferdi Tayfur, yüz felci geçirdikten uzun bir sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı. Fotoğrafını paylaşan Tayfur, "Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözlerini ekledi. Sanatçının son haline beğeni ve yorum yağdı.