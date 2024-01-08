Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşına yumruk attı

08 Ocak 2024 12:17 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:25

Oyuncu Nejat İşler, Birce Akalay ile eğlendiği esnada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konuçku’yu tanımayınca yumruk attı. Birce Akalay’ın başını sert bir şekilde çarptığı iddia edilirken, oyuncu İnanç Konuçku ise çıkan haberleri doğruladı.

NEJAT İŞLER, ESKİ ROL ARKADAŞINA YUMRUK ATTI

TV100 haberine göre; Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir mekanda Birce Akalay ile eğlendiği esnada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konuçku’yu tanıyamayınca yumruk attı. İddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara vurdu. Yaşananların ardından olayla ilgili konulan İnanç Konuçku, olayı doğrulayıp, “Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” dedi.