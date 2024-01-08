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    • 08 Ocak 2024 12:17 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:25

    Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşına yumruk attı

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Oyuncu Nejat İşler, eğlendiği esnada eski rol arkadaşı arkadaşı İnanç Konuçku’yu alkolün etkisiyle tanıyamayınca yumruk attı.

    Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşına yumruk attı
    Nejat Işler

    Oyuncu Nejat İşler, Birce Akalay ile eğlendiği esnada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konuçku’yu tanımayınca yumruk attı. Birce Akalay’ın başını sert bir şekilde çarptığı iddia edilirken, oyuncu İnanç Konuçku ise çıkan haberleri doğruladı. 

    NEJAT İŞLER, ESKİ ROL ARKADAŞINA YUMRUK ATTI 

    TV100 haberine göre; Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir mekanda Birce Akalay ile eğlendiği esnada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konuçku’yu tanıyamayınca yumruk attı. İddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara vurdu. Yaşananların ardından olayla ilgili konulan İnanç Konuçku, olayı doğrulayıp, “Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” dedi.

    Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşına yumruk attı

     

    Haberler>Magazin>Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşına yumruk attı
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    nejat işler
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