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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 00:33 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:33

New York sokaklarında halay çeken Ceylan, bir anda herkesin ilgi odağı oldu

Şarkıcı Ceylan Amerika'da yaşayan kızını görmek için gittiği New York'ta ilgi odağı oldu. Müziğin sesini duyan şarkıcı, halay çekmeye başladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt okumak için gittiği Kanada'da geçtiğimiz yıl Ozan Özgül ile nikâh masasına oturmuştu. Kızını görmeye sık sık giden Ceylan New York sokaklarında ilgi odağı oldu. 

CEYLAN NEW YORK SOKAKLARINDA HALAY ÇEKTİ 

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle ilgi odağı olan şarkıcı Ceylan, New York'ta sokak müzisyenlerini görünce kayıt tuşuna bastı. Kendine has tarzıyla dans eden şarkıcı bir hala halay çekerek dikkatleri üzerine çekti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ceylan, "New York'ta herkes kendi aleminde oynuyor" dedi. 

New York sokaklarında halay çeken Ceylan, bir anda herkesin ilgi odağı oldu - 1. Resim

New York sokaklarında halay çeken Ceylan, bir anda herkesin ilgi odağı oldu - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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