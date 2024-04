New York sokaklarında halay çeken Ceylan, bir anda herkesin ilgi odağı oldu

04 Nisan 2024 00:33 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:33

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt okumak için gittiği Kanada'da geçtiğimiz yıl Ozan Özgül ile nikâh masasına oturmuştu. Kızını görmeye sık sık giden Ceylan New York sokaklarında ilgi odağı oldu.

CEYLAN NEW YORK SOKAKLARINDA HALAY ÇEKTİ

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle ilgi odağı olan şarkıcı Ceylan, New York'ta sokak müzisyenlerini görünce kayıt tuşuna bastı. Kendine has tarzıyla dans eden şarkıcı bir hala halay çekerek dikkatleri üzerine çekti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ceylan, "New York'ta herkes kendi aleminde oynuyor" dedi.