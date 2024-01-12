Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında yeni gelişme

12 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:46

"Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ay önce İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devlet kurumlarından ihale yoluyla aldıkları araçları ucuza sattıklarını söyleyerek vatandaşları ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik yeni bir operasyona yapıldı. Güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Berk E.(21), Şahin B.(46), Barış V.(45), Ali K.(32), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler olmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Kararın ardından Nihal ve Bahar Candan gözyaşlarına boğuldu. Bahar Candan avukatlarına 'Bir şeyler yapabilir misiniz?' diye sorarken Nihal Candan ise gözyaşlarına boğularak 'Neden?, Neden?' diye bağırarak sinir krizi geçirdi. Tüm suçlamaları reddeden Nihal ve Bahar Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti.