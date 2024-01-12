O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru son haliyle gündem oldu

12 Ocak 2024 17:08 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:08

2014 yılında katıldığı programla adını geniş kitlelere duyuran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru, 40 kilo vererek bambaşka biri haline dönüştü.

40 KİLO VERDİ, BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Acun Ilıcalı'nın sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programlarından biri olan O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru son haliyle gündem oldu. 40 kilo birden verdiği görülen Hasan Doğru'yu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru'nun yeni haline yorum yağdı.

HASAN DOĞRU KİMDİR?

1988 yılında doğan Hasan Doğru, 2014 yılında katıldığı O Ses Türkiye ile Türkiye ile tanındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu Hasan Doğru, eğitim görürken babasının Kozlu Beldesi'ndeki lokantasında çalıştı. Acun Ilıcalı'nın Pavarotti Hasan dediği yarışmacı son dönemde verdiği kilolarla gündem. Hasan Doğru, "O Ses Türkiye" yarışmasında 21 Ocak 2014 tarihinde yapılan final gecesinde birinciliği kazandı.