‘Obsesifim ben’ diyen Gupse Özay, takıntısıyla şaşırttı

17 Ocak 2024 09:24 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:25

Lohusa filmiyle gündemde olan Gupse Özay, gala öncesi katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Barış Arduç ve kızı Jan Asya'nın baba-kız ilişkisinden bahseden Özay, sıraladığı takıntılarıyla izleyicisini şaşırttı.

"ÇEKİÇSİZ ARABAYA BİNMEM"

Daha bir kere arabada kaldığını belirten oyuncu ve senarist Gupse Özay, "Bindiğim arabanın beyni bir anda karışabilir ve kapıları kilitleyebilir. Nerden bilebilirim, obsesifim ben. Çekiçsiz arabaya binmem. Bir kere arabada kaldım. Belli olmaz garanticilik işte.” dedi.

BARIŞ ARDUÇ İLE TANIŞMA HİKAYESİNDEN BAHSETTİ

Barış Arduç'la örnek evliliğine değinen Özay, "Barış çok yakışıklı bir erkek ama, bizi birbirimize çeken şey çok eğlenmekti" sözleriyle Barış Arduç ile beraberliğinin nasıl başladığına değindi.