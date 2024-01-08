Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 08 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:15

    Ödül törenine 'dedikodu' molası! Selena Gomez gecenin en çok konuşulan ismi oldu

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Altın Küre Ödül Töreni’ne Selena Gomez'in yakın arkadaşı Taylor Swift'e gidip bir şeyler söylemesi ve şarkıcının verdiği tepkiler damga vurdu.

    Ödül törenine &#039;dedikodu&#039; molası! Selena Gomez gecenin en çok konuşulan ismi oldu
    Selena Gomez

    Golden Globe Ödül töreninde gece yarısı sahiplerini buldu. Oppenheimer 5 dalda ödül alarak geceyi zirveyi kapattı. Kıyafetiyle çok konuşulan  Selena Gomez'in yakın arkadaşı Taylor Swift'e gidip heyecanlı heyecanlı anlattıkları ve aldığı tepki ödül töreninin önüne geçti.

    ÖDÜL TÖRENİNE DEDİKODU ARASI 

    İddialara göre Selena Gomez, oyuncu Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi ancak beraber olduğu Kylie Jenner buna izin vermedi. Gomez’in yaşadığı olayı yakın arkadaşı Taylor Swift’e anlattığı iddia edildi.

    Ödül törenine 'dedikodu' molası! Selena Gomez gecenin en çok konuşulan ismi oldu

    GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN OLAYI OLDU 

    O anlar sosyal medyada Altın Küre ödüllerinin dahi önüne geçti. Selena Gomez'in videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. 

    Haberler>Magazin>Ödül törenine 'dedikodu' molası! Selena Gomez gecenin en çok konuşulan ismi oldu
    Etiketler
    Selena Gomez
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...