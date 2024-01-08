Ödül törenine 'dedikodu' molası! Selena Gomez gecenin en çok konuşulan ismi oldu

08 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:15

Golden Globe Ödül töreninde gece yarısı sahiplerini buldu. Oppenheimer 5 dalda ödül alarak geceyi zirveyi kapattı. Kıyafetiyle çok konuşulan Selena Gomez'in yakın arkadaşı Taylor Swift'e gidip heyecanlı heyecanlı anlattıkları ve aldığı tepki ödül töreninin önüne geçti.

ÖDÜL TÖRENİNE DEDİKODU ARASI

İddialara göre Selena Gomez, oyuncu Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi ancak beraber olduğu Kylie Jenner buna izin vermedi. Gomez’in yaşadığı olayı yakın arkadaşı Taylor Swift’e anlattığı iddia edildi.

GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN OLAYI OLDU

O anlar sosyal medyada Altın Küre ödüllerinin dahi önüne geçti. Selena Gomez'in videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.