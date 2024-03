Örümcek Adam'ın yıldızı Willem Dafoe, mütevazi tavırlarıyla takdiri topladı

20 Mart 2024 00:58 - Güncelleme : 20 Mart 2024 01:01

Son dönemin en popüler yapımı olan Poor Things filmde yer alan 68 yaşındaki Willem Dafoe, 8 Ocak'ta Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu. Ünlü oyuncunun sayısız başarılarına rağmen sokakta tek başına yürümesi, tüm hayranlarıyla tek tek konuşması beğeni topladı.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUNUN MÜTEVAZİ TAVIRLARI BEĞENİ TOPLADI

Örümcek Adam, Zavallılar, ve Aquaman filmlerinde rol alan ünlü oyuncu Willem Dafoe sokakta karşılaştığı bir seveniyle tek tek konuştu. Bir hayranına röportaj veren usta oyuncunun mütevazi tavırları dikkat çekti.

WILLEM DAFOE KİMDİR?

22 Temmuz 1955, doğumlu Willem Dafoe, üç Akademi Ödülü adaylığı bulunan Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusudur. Kariyerinde The Last Temptation of Christ (1988), Örümcek Adam film serisi (2002-2007) ve Platoon (1986) gibi yüksek bütçeli filmlerde oynamıştır.