Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'dan kızıyla ilk poz

16 Ocak 2024 09:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:03

Dizi çekimleri için Makedonya’da bulunan İsmail Ege Şaşmaz, eşinin doğuma için İstanbul’a gelmişti. Ünlü oyuncunun eşi Hande Ünal geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bebekleriyle ilk pozu yayınladı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'DAN KIZIYLA İLK POZ

Şimdilerde "Beyaz Zambak" dizisinin çekimlerine devam eden İsmail Ege Şaşmaz, bir yandan da baba olmanın heyecanını yaşıyor. Şaşmaz, yeni dizinin Makedonya'daki çekimlerine ara vererek İstanbul'a dönmüştü. Bebeğinin doğumunda yanında olan ünlü oyuncu, eşi Hande Ünal ve minik bebekleriyle ilk fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı. Kerem Bürsin, Gonva Vuslateri, Sevda Erginci ve Şükran Ovalı'dan da tebrik mesajı geldi.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

25 Kasım 1993, Manisa doğumlu İsmail Ege Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Şaşmaz, oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini oynayarak adım attı.