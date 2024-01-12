Oyuncu Melisa Döngel, estetik yaptıranları eleştirdi: Saygısızlık

12 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:59

Yaptırdığı estetikler sonrası pişman olduğunu her seferinde dile getiren Melisa Döngel, son olarak verdiği röportajda estetik yaptıran meslektaşlarını eleştirdi.

ESTETİK YAPTIRANLARI ELEŞTİRDİ

Verdiği röportajda yaptırdığı estetikleri sıralayan Melisa Döngel, röportajını unutup geçtiğimiz günlerde dergiye verdiği röportajda estetik yaptıran meslektaşlarını eleştirerek, "Mimik bir oyuncunun olmazsa olmazı. Estetikle mimiklerin bozulacağı evreye gelme durumu mesleğe yapılacak büyük bir saygısızlıktır." dedi.

TEK TEK YÜZÜNDEKİ İŞLEMLERİ SAYMIŞTI

Muhabirlerin soruları üzerine yaptırdığı estetik işlemlerini sayan Döngel, "Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Bütün Türkiye'nin beklediği bir an gerçekleşiyor. Dolgularımı eritiyorum. Yaptığım bütün hatalı ve yakışmayan bütün işlemlerimi doktorumun gözetiminde hayatımdan gönderiyorum." şeklinde konuşmuştu.