31 Mart 2024 13:15 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:15
Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın sandık başında zor anları!
Sabahın erken saatlerinde ünlü isimler oyunu kullanmak için sandık başındaki yerini aldı. Saba Tümer ve oyuncu Nilperi Şahinkaya aynı okulda oy kullanırken, Şahinkaya sandık başında zor anlar yaşadı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'ta oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinde sandık başındaki yerini alan oyuncu Nilperi Şahinkaya, sandık başında zor anlar yaşadı.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN SANDIK BAŞINDAKİ ZOR ANLARI
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanım işleminde saat 17:00'de son bulacak. Son olarak Senden Önce dizisiyle ekranda olan oyuncu Nilperi Şahinkaya da sandık başında zor anlar yaşadı. Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanan Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı. Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: TGRT Haber