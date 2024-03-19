19 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:22
Oyuncu Onur Atilla'dan toplu taşımada konser
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla Marmaray'da karşılaştığı sokak müzisyenlerine eşlik etti. Aldırma Gönül şarkısını söyleyen Atilla'nın sesine beğeni yağdı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Son dönemde 1 yılda verdiği 45 kiloyla çok konuşulan oyuncu bu seferde sesiyle şaşırttı. Toplu taşımada müzisyenlere eşlik eden oyuncu büyük ilgi gördü.
OYUNCU ONUR ATİLLA'DAN TOPLU TAŞIMADA KONSER
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu Rüştü Onur Atilla, provaya giderken bindiği Marmaray'da müzisyenlere eşlik etti. Güldür Güldür'deki İbrahim karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, 'Aldırma Gönül' parçasını söylerken, Emre Altuğ'dan da 'Hep mi yanındalar kardeşim?' yorumu geldi.
Kaynak: TGRT Haber.com