Oyuncu Onur Atilla'dan toplu taşımada konser

19 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:22

Son dönemde 1 yılda verdiği 45 kiloyla çok konuşulan oyuncu bu seferde sesiyle şaşırttı. Toplu taşımada müzisyenlere eşlik eden oyuncu büyük ilgi gördü.

OYUNCU ONUR ATİLLA'DAN TOPLU TAŞIMADA KONSER

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu Rüştü Onur Atilla, provaya giderken bindiği Marmaray'da müzisyenlere eşlik etti. Güldür Güldür'deki İbrahim karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, 'Aldırma Gönül' parçasını söylerken, Emre Altuğ'dan da 'Hep mi yanındalar kardeşim?' yorumu geldi.