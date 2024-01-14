Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya’nın sürekli ödül amasına tepki gösterdi

14 Ocak 2024 10:55 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:55

Uzun bir süre sonra Aile dizisiyle ekrana dönen Serenay Sarıkaya ödül aldığı törende ‘yine ben yine ben’ diye sahneye çıkmıştı. Sosyal medyadan Serenay Sarıkaya’yı eleştiren Rüzgar Aksoy "Başarılı ne kadar az oyuncumuz varmış" ifadelerini kullandı.

RÜZGAR AKSOY’DAN SERENAY TEPKİSİ

Serenay Sarıkaya'nın ödül aldığı törende "Yine ben" diye bağırmasına atıfta bulunan Kirli Sepeti oyuncusu Rüzgar Aksoy, "Yine o yine o yine... Allah'ım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli... İnanamıyorum. Bu ödüler, organizasyonların kendi reklamları için mi hep kafa isimlere gidiyor. Yine yine... Yok canım ne alakası var" sözleriyle tepki gösterdi.