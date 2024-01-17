Oyuncu Vural Çelik bir ay içinde iki kez influenza oldu, takipçilerini tek bir konuda uyardı

17 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:13

Avrupa Yakası ve Seksenler dizisiyle tanıdığımız Vural Çelik, 15 gün önce sosyal medya hesabından hastanede olduğu fotoğrafı paylaşıp “Ağır Influenza bu gece müşahede" notunu düşmüştü.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Tekrar hastaneye kaldırılan oyuncu 15 gün içinde iki kere İnfluenza olduğunu açıklayarak, “15 gün önce influenza olmuştum. Tekrar bu saatte hastanedeyim. Tekrar influeza oldum. Lütfen maske takın.” diyerek takipçilerini uyardı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

18 Mart 1973 Ankara doğumlu Vural Çelik, Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Oyuncu asıl çıkışını Avrupa Yakası dizisinde oynadığı Kubilay karakteriyle yaptı.