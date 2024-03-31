31 Mart 2024 12:51 - Güncelleme : 31 Mart 2024 12:55
Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındakileri kırdı geçirdi
Türkiye, 31 Mart seçimleri için sandık başındaki yerini aldı. Ünlü isimlerde oy verme işlemi için sabahın erken saatlerinde adreslerde olurken, Cem Yılmaz yine esprileriyle güldürmeyi başardı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş’ta oyunu kullanan Cem Yılmaz, sınıftakileri kahkahaya boğdu. Yılmaz, İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili sorduğu “Katlarken zorlandınız mı?” sorusuna verdiği cevapla salondakileri kahkahaya boğdu.
CEM YILMAZ SANDIK BAŞINDAKİLERİNİ KIRDI GEÇİRDİ
Muhabirlerin “atarken çekelim” cümlesine karşın pusulayı kaldırıp atacakmış gibi yapan Cem Yılmaz, oyunu attıktan sonra gazetecilere dönerek “Gelmeyin, bir şey yapmayacağım” diyerek çıktı. Bir muhabirin oy pusulasının 97 cm olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz, “Evet” dedi. İHA muhabirinin “zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde” sorusuna ise Yılmaz, “Sizin esprilerinizi kim yazıyor. Bana amatör geldi de” cevabı duyanları kahkahaya boğdu.
Kaynak: TGRT Haber