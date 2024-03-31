Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındakileri kırdı geçirdi

31 Mart 2024 12:51 - Güncelleme : 31 Mart 2024 12:55

Beşiktaş’ta oyunu kullanan Cem Yılmaz, sınıftakileri kahkahaya boğdu. Yılmaz, İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili sorduğu “Katlarken zorlandınız mı?” sorusuna verdiği cevapla salondakileri kahkahaya boğdu.

CEM YILMAZ SANDIK BAŞINDAKİLERİNİ KIRDI GEÇİRDİ

Muhabirlerin “atarken çekelim” cümlesine karşın pusulayı kaldırıp atacakmış gibi yapan Cem Yılmaz, oyunu attıktan sonra gazetecilere dönerek “Gelmeyin, bir şey yapmayacağım” diyerek çıktı. Bir muhabirin oy pusulasının 97 cm olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz, “Evet” dedi. İHA muhabirinin “zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde” sorusuna ise Yılmaz, “Sizin esprilerinizi kim yazıyor. Bana amatör geldi de” cevabı duyanları kahkahaya boğdu.