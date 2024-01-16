Tgrt Haber
16 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:07

Özge Özpirinçci’nin sahnesi gerçek oldu! Kamera arkası görüntüleri kahkahaya boğdu

Demet Akbağ ile birlikte Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özge Özpirinçci, habersiz minibüse binince ortaya eğlenceli anlar çıktı. Paylaşılan kamera arkası görüntüsü ise kahkahaya boğdu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Özge Özpirinçci

Sandık Kokusu dizisindeki kamera arkası görüntüleri izleyenleri güldürdü. Sahne için minibüse binen Özge Özpirinçci’nin o halleri X sayfasında paylaşıldı.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ GÜLDÜRDÜ 

Repliğini söyledikten sonra rol icabı binmesi gereken minibüse gerçekten binen Özpirinçci, "Abi dur gitme, film çekiyoruz ineceğim şimdi. Biraz ilerle kalabalığın orada ineyim, filmciyiz bir sağ olun." diyerek bulduğu dahiyane fikirle sahnenin çekimi tamamladı.

Özge Özpirinçci’nin sahnesi gerçek oldu! Kamera arkası görüntüleri kahkahaya boğdu

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Özge Özpirinçci
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