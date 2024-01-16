16 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:07
Özge Özpirinçci’nin sahnesi gerçek oldu! Kamera arkası görüntüleri kahkahaya boğdu
Demet Akbağ ile birlikte Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özge Özpirinçci, habersiz minibüse binince ortaya eğlenceli anlar çıktı. Paylaşılan kamera arkası görüntüsü ise kahkahaya boğdu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sandık Kokusu dizisindeki kamera arkası görüntüleri izleyenleri güldürdü. Sahne için minibüse binen Özge Özpirinçci’nin o halleri X sayfasında paylaşıldı.
KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ GÜLDÜRDÜ
Repliğini söyledikten sonra rol icabı binmesi gereken minibüse gerçekten binen Özpirinçci, "Abi dur gitme, film çekiyoruz ineceğim şimdi. Biraz ilerle kalabalığın orada ineyim, filmciyiz bir sağ olun." diyerek bulduğu dahiyane fikirle sahnenin çekimi tamamladı.