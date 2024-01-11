11 Ocak 2024 16:56 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:57
Özgü Namal ve Mehmet Ferman Doğan birlikteliği bitti! Ayrılık notu gündem oldu
Eşini kaybettikten sonra turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yaşadığı birliktelik ile konuşulan Özgü Namal, ayrılık kararı aldı. Doğan’ın ayrılık paylaşımı ise dikkat çekti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet serdar Oral ile evlenmiş, Oral 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatan 6 aydır turizmci Mehmet Ferman Doğan ile beraberdi.
ÖZGÜ NAMAL AYRILIK KARARI ALDI
Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönen Özgü Namal 6 aylık birlikteliğini bitirme kararı aldı. Uzun süre ara verdiği ekranlara da geri dönen Özgü Namal, geçtiğimiz ekim ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile görüntülendi.
VEDA NOTU DİKKAT ÇEKTİ
6 ay süren bu ilişki maalesef bitti. Doğan Instagram hesabından "Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal. Allah yar ve yardımcı olsun" notuyla Özgü Namal'a veda etti.