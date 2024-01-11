Tgrt Haber
SON DAKİKA
Bugün okullar tatil mi oldu? İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil?
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri dakikalar içinde tükendi
Son dakika! MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı: İşte o isimler
11 Ocak 2024 16:56 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:57

Özgü Namal ve Mehmet Ferman Doğan birlikteliği bitti! Ayrılık notu gündem oldu

Eşini kaybettikten sonra turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yaşadığı birliktelik ile konuşulan Özgü Namal, ayrılık kararı aldı. Doğan’ın ayrılık paylaşımı ise dikkat çekti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Özgü Namal ve Mehmet Ferman Doğan birlikteliği bitti! Ayrılık notu gündem oldu
Özgü Namal

Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet serdar Oral ile evlenmiş, Oral 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatan 6 aydır turizmci Mehmet Ferman Doğan ile beraberdi.

ÖZGÜ NAMAL AYRILIK KARARI ALDI 

Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönen Özgü Namal 6 aylık birlikteliğini bitirme kararı aldı. Uzun süre ara verdiği ekranlara da geri dönen Özgü Namal, geçtiğimiz ekim ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile görüntülendi.

Özgü Namal ve Mehmet Ferman Doğan birlikteliği bitti! Ayrılık notu gündem oldu

VEDA NOTU DİKKAT ÇEKTİ

6 ay süren bu ilişki maalesef bitti. Doğan Instagram hesabından "Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal. Allah yar ve yardımcı olsun" notuyla Özgü Namal'a veda etti.

Haberler>Magazin>Özgü Namal ve Mehmet Ferman Doğan birlikteliği bitti! Ayrılık notu gündem oldu
Özgü Namal
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...