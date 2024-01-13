13 Ocak 2024 16:34 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:34
Özkan Uğur'un adı müzik stüdyosunda yaşayacak!
Özkan Uğur geçtiğimiz yıl temmuz ayında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı, müzik camiasında tanınan ve sevilen biriydi. Dillere pelesenk olan şarkıların sahibi Özkan Uğur’un anısı müzik stüdyosunda yaşatılacak.
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Kanser yüzünden hayata gözlerini yuman şarkıcı Özkan Uğur’un anısına Büyük İstanbul Otogarı’nda ‘Özkan Uğur Müzik Stüdyosu’ açıldı. İki katlı olan stüdyo amatör müzisyenler ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için yapıldı.
Bu stüdyoda prova ve ses kayıt işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Randevu sistemi ile çalışılacak olan stüdyonun açılışına Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan, Zafer Algöz, Ayhan Sicimoğlu, İzzet Öz ve İBB Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu katılım sağladı.