Özkan Uğur'un adı müzik stüdyosunda yaşayacak!

13 Ocak 2024 16:34 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:34

Kanser yüzünden hayata gözlerini yuman şarkıcı Özkan Uğur’un anısına Büyük İstanbul Otogarı’nda ‘Özkan Uğur Müzik Stüdyosu’ açıldı. İki katlı olan stüdyo amatör müzisyenler ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için yapıldı.

Bu stüdyoda prova ve ses kayıt işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Randevu sistemi ile çalışılacak olan stüdyonun açılışına Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan, Zafer Algöz, Ayhan Sicimoğlu, İzzet Öz ve İBB Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu katılım sağladı.