Paylaşımı başına dert açtı! Ticaret Bakanlığı'ndan Derya Balta'ya ceza

06 Mart 2024 08:08 - Güncelleme : 06 Mart 2024 08:21

Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, bir paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı'na şikayet edildi.

458 bin takipçisi bulunan Derya Balta, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen belgeyi takipçileriyle paylaştı ve cezayla ilgili açıklama yaptı.

'ŞİKAYET' CEZASI

Birileri tarafından şikayet edildiğini ve bunların kim olduğunu bildiğini söyleyen Derya Balta; "Bir kliniğe gittim. Orada 'gelin, yaptırın' demedim, sadece kendime neden o işlemi yaptırdığımı söyledim. Bir başka paylaşımında da ışık dolgumu eritmiştim, hocam da bunu eritecek ve çok mutluyum demiştim.

'Dikkat edin, ışık dolgusu falan yaptırmayın, gelin burada yaptırın' dememiştim. Memnuniyetimi dile getirdim, ücretimi de ödedim. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan savunma istediler. Savunmamı yapmama rağmen cezayı yedim" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI FENOMENLER İÇİN DÜZENLEME YAPMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada içerik üreten fenomenler için bir düzenleme yapmıştı.

Bu düzenleme ile fenomenler, artık kazanç sağlayacakları içerikleri paylaştıklarında #işbirliği olarak belirtmesi gerekiyor. Ancak sosyal medya fenomenleri paylaşımlarında bu kurala uymazlar ise ceza uygulanacağı hususunda uyarı yapılmıştı.