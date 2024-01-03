Polat çiftinin avukatından çok konuşulacak açıklama: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım

03 Ocak 2024 16:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:00

5 Kasım’da aile üyeleriyle beraber tutuklanıp cezaevine gönderilen Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu’nun sunuyla ekrana gelen Aramızda Kalsın programında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

"2 GÜNDE MÜVEKKİLERİN ÇIKMASI LAZIM"

Sunucuların değişen savcı hakkındaki sorularına cevap veren Kaya, "Dosya hazır, yeni savcıda bir hafta içinde iddianameyi hazırlar. 2 günde de müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç bile kalındı. Bizim bu davanın sonunda 26 gün alacağımız çıkacak. Bunun için de dava açacağız tabi ki" dedi.

“BİR KİŞİ KURBAN SEÇİLMİŞ”

Dilan ve Engin Polat'ın popüler kültür nedeniyle tutuklandığını söyleyen Hüseyin Kaya, "Bu ülkede vergi borcu olan bir sürü televizyonlar var. Bu ülkede faturası olmayan bir sürü medya mensubu var. Bu ülkede adaletsizlik hepimizi belli miktarda sarmaşık gibi sarmış. Bir kişi kurban seçildi. Bu popüler kültür, bu azgın daha çok harcama kültürü, bu tanınma arzusu ve isteği hepimizi belli ölçüde etkiledi. Toplumun bütün sorunları bir kişi üzerinden vurun abalıya yapılıyor. Vicdanınız sızlayacak." dedi.