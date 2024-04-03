03 Nisan 2024 21:25 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:25
Popstar Mehtap'ın büyük acısı! Gözyaşlarına boğuldu
Popstar yarışmasıyla popüler olan şarkıcı Mehtap, sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı. Kedisini kaybeden Mehtap, mezar başında gözyaşı döktü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Katıldığı Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiğini açıklamıştı. Uzun süre tedavi gören Yılmaz, kedisini kaybetti. Mezar başında fotoğraf paylaşan şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.
ŞARKICI MEHTAP'IN BÜYÜK ACISI
Şarkıcı Mehtap Yılmaz son paylaşımıyla kedisini kaybettiğini duyurdu. Yılmaz, "Son kez doya doya öptüm, kokladım oğlum melek oldu. Acımın tarifi yok. Kardeşin bana emanet ben bu yalan dünyada yarım kaldım." sözleriyle mezar başında çektirdiği bir fotoğraf paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber.com