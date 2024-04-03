Popstar Mehtap'ın büyük acısı! Gözyaşlarına boğuldu

03 Nisan 2024 21:25 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:25

Katıldığı Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiğini açıklamıştı. Uzun süre tedavi gören Yılmaz, kedisini kaybetti. Mezar başında fotoğraf paylaşan şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.

ŞARKICI MEHTAP'IN BÜYÜK ACISI

Şarkıcı Mehtap Yılmaz son paylaşımıyla kedisini kaybettiğini duyurdu. Yılmaz, "Son kez doya doya öptüm, kokladım oğlum melek oldu. Acımın tarifi yok. Kardeşin bana emanet ben bu yalan dünyada yarım kaldım." sözleriyle mezar başında çektirdiği bir fotoğraf paylaştı.