Popstar yarışmasının ünlü ismi tesettüre girdi

25 Mart 2024 21:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:53

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar yarışmasında yarışan Özlem Güneş, tesettüre girdi. Bir zamanların ünlü isminin son paylaşımı beğeni topladı.

POPSTAR YARIŞMACISI TESETTÜRE GİRDİ

Yayınladığı dönem izlenme rekoru kıran Popstar yarışmasında yarışan Özem Güneş'in son hali sosyal medyada ilgi gördü. Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son paylaşımlarına "Çok yakışmış", "Bayağı değişmişsin" gibi yorumlar yapıldı.