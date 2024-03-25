25 Mart 2024 21:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:53
Popstar yarışmasının ünlü ismi tesettüre girdi
Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş tesettüre girdi. Güneş'in son paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar yarışmasında yarışan Özlem Güneş, tesettüre girdi. Bir zamanların ünlü isminin son paylaşımı beğeni topladı.
POPSTAR YARIŞMACISI TESETTÜRE GİRDİ
Yayınladığı dönem izlenme rekoru kıran Popstar yarışmasında yarışan Özem Güneş'in son hali sosyal medyada ilgi gördü. Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son paylaşımlarına "Çok yakışmış", "Bayağı değişmişsin" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber