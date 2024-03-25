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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 21:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:53

Popstar yarışmasının ünlü ismi tesettüre girdi

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş tesettüre girdi. Güneş'in son paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Popstar yarışmasının ünlü ismi tesettüre girdi

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar yarışmasında yarışan Özlem Güneş, tesettüre girdi. Bir zamanların ünlü isminin son paylaşımı beğeni topladı.

POPSTAR YARIŞMACISI TESETTÜRE GİRDİ 

Yayınladığı dönem izlenme rekoru kıran Popstar yarışmasında yarışan Özem Güneş'in son hali sosyal medyada ilgi gördü. Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son paylaşımlarına "Çok yakışmış", "Bayağı değişmişsin" gibi yorumlar yapıldı. 

Popstar yarışmasının ünlü ismi tesettüre girdi - 1. Resim

Popstar yarışmasının ünlü ismi tesettüre girdi - 2. Resim

 

 

Popstar yarışmasının ünlü ismi tesettüre girdi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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