Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı Ata Berk Mutlu değişimi ile şoke etti! Son halini görenler tanıyamadı

16 Mart 2024 15:20 - Güncelleme : 16 Mart 2024 15:38

Başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar ve Celil Nalçakan gibi oyuncuların yer aldığı Poyraz Karayel'in tekrar bölümleri dahi birçok kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Son dönemlerin en beğenilen yapımları arasında yer alan dizide Sinan karakterine hayat veren çocuk oyuncu Ata Berk Mutlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Ödül töreninde yaptığı konuşmayla da hafızalara kazınan Ata Berk şimdilerde 19 yaşına bastı, üniversiteye başladı. Sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video paylaşan Mutlu'nun son hali şoke etti. Kullanıcılar o gönderilere adeta yorum yağdırdı.

İşte Ata Berk Mutlu'nun yıllar sonraki hali...