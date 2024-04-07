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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 00:45 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 00:45

Rafet El Roman sahne dansıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Şarkıcı Rafet El Roman son dönemde yaptığı ilginç danslarla adından söz ettiriyor. Hız kesmeden konserlerine devam eden şarkıcı, sahnedeki dansıyla sosyal medyada ilgi gördü.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com

Son dönemde yaptırdığı estetikleriyle gündemden düşmeyen Rafet El Roman, son konserinde enerjisiyle kendisini izlemeye gelen seyircilere eğlenceli bir akşam yaşattı. 

SAHNEDE  ENERJİSİYLE HAYRAN BIRAKTI 

Rafet El Roman’ın son konserinde enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. 55 yaşındaki şarkıcı sahnede kendine has tarzıyla dans etti. İzleyiciden tam not alan şarkıcı gece sonunda alkış yağmuruna tutuldu.

Rafet El Roman sahne dansıyla beğeni yağmuruna tutuldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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