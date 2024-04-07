07 Nisan 2024 00:45 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 00:45
Rafet El Roman sahne dansıyla beğeni yağmuruna tutuldu
Şarkıcı Rafet El Roman son dönemde yaptığı ilginç danslarla adından söz ettiriyor. Hız kesmeden konserlerine devam eden şarkıcı, sahnedeki dansıyla sosyal medyada ilgi gördü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Son dönemde yaptırdığı estetikleriyle gündemden düşmeyen Rafet El Roman, son konserinde enerjisiyle kendisini izlemeye gelen seyircilere eğlenceli bir akşam yaşattı.
SAHNEDE ENERJİSİYLE HAYRAN BIRAKTI
Rafet El Roman’ın son konserinde enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. 55 yaşındaki şarkıcı sahnede kendine has tarzıyla dans etti. İzleyiciden tam not alan şarkıcı gece sonunda alkış yağmuruna tutuldu.
Kaynak: TGRT Haber.com