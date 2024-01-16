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16 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:38

Rafet El Roman'ın ardından Gökhan Özen de botoks kurbanı

Rafet El Roman’ın estetikli hali konuşulurken, Gökhan Özen’in son hali de sosyal medyada gündem oldu. Yaptırdığı botoks ile tanınmaz hale gelen sanatçı, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Gökhan Özen, Rafet El Roman

Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Rafet El Roman, ‘Botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım’ sözleriyle pişman olduğunu dile getirirken, Gökhan Özen’in estetikli karesi de sosyal medyayı sallamayı başardı.

GÖKHAN ÖZEN'İN ESTETİKLİ HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI 

Uzun süredir yurt dışında olan Gökhan Özen, yeni imajı ve şarkılarıyla Türkiye’ye dönüş sağladı. Kameraların karşısına geçen Gökhan Özen’in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. 2000’li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen'in yüzünde de botoks olduğu iddia edildi. Yüzündeki değişim dikkat çeken Gökhan Özen'in son haline ise sevenleri,  'Bir tane yakın arkadaşları yok mu bunlara olmamış demiyor mu?', 'Cidden ne hale gelmiş', Neden kendine bunu yaptın' gibi yorumlar yapıldı.

Rafet El Roman'ın ardından Gökhan Özen de botoks kurbanı

RAFET EL ROMAN BİN PİŞMAN 

Rafet El Roman yaptırdığı işlemlerden pişman olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" ifadesini kullandı.

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Gökhan ÖzenRafet El Roman
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