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Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 00:30 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:30

Roller yeniden yazılacak! Gönül Dağı dizisine Fidan geliyor

Cumartesi akşamları yayınlanan fenomen dizi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu katılıyor. 134. bölümle ekrana gelecek diziye Fidan karakteri dahil oluyor.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Roller yeniden yazılacak! Gönül Dağı dizisine Fidan geliyor

Dört sezondur reyting rekorları kıran diziye yine çok konuşulacak bir karakter dahil olacak. 134. bölümle ekrana gelecek diziye Fidan karakteri katılacak. Yahya Samancı’nın yönettiği dizide roller yeniden şekillenecek. 

GÖNÜL DAĞI'NA FİDAN GELİYOR 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı dizisine Fidan rolüyle Kübra Balcan dahil oluyor. Genç oyuncu Eskişehir'de gerçekleşen çekimlerin yeni bölümünde  Fidan karakteri Adile’nin (Süeda Çil) kızını oynuyor. Dizinin yeni bölümünde Adile, Hüseyin’le (Erdal Cindoruk) birlikte kızı Fidan’ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirecek.

 

Roller yeniden yazılacak! Gönül Dağı dizisine Fidan geliyor - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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