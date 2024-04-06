Roller yeniden yazılacak! Gönül Dağı dizisine Fidan geliyor

06 Nisan 2024 00:30 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:30

Dört sezondur reyting rekorları kıran diziye yine çok konuşulacak bir karakter dahil olacak. 134. bölümle ekrana gelecek diziye Fidan karakteri katılacak. Yahya Samancı’nın yönettiği dizide roller yeniden şekillenecek.

GÖNÜL DAĞI'NA FİDAN GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı dizisine Fidan rolüyle Kübra Balcan dahil oluyor. Genç oyuncu Eskişehir'de gerçekleşen çekimlerin yeni bölümünde Fidan karakteri Adile’nin (Süeda Çil) kızını oynuyor. Dizinin yeni bölümünde Adile, Hüseyin’le (Erdal Cindoruk) birlikte kızı Fidan’ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirecek.