Saati başına iş açtı! Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger, gözaltına alındı

18 Ocak 2024 09:09 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:14

Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, havalimanında gözaltına alındı. Kontrolden geçerken, 26 bin euro değerindeki saati sebebiyle gözaltına alınan oyuncu, öfkesine hakim olamadı.

SAATİ BAŞINA İŞ AÇTI

Münih'teki ana gümrük idaresinin sözcüsü, “Cezai vergi işlemlerini başlattık. Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi.” derken, olayın başında sakinliğini koruyan yıldız isim, daha sonra prosedürlere sinirlendi.

Schwarzenegger, yetkililere saatin İklim Girişimi'ne bağışlandığını ve perşembe gecesi Avusturya'nın Kitzbühel kayak merkezinde yapılacak bir etkinlikte açık artırmayla satılacağını anlatmaya çalıştığını açıkladı.

Bild'e göre yetkililer, Schwarzenegger'den 4 bin euro vergi ve 5 bin euro ceza dahil 35 bin euro talep etti. Oyuncunun ücreti kredi kartıyla ödemeyi teklif ettiği ancak Alman gümrük kuralları ücretin yarısının nakit olarak ödenmesini gerektiği iddia edildi. Gümrük yetkililerinin, yolculuğuna devam etmesine izin verilmeden önce Schwarzenegger'e nakit çekmek için bir bankaya kadar eşlik ettiği söyleniyor.