Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden kullanıcıyı tek bir şartla affetti

14 Ocak 2024 12:06 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 12:06

Sosyal medya açıklamalarıyla gündemde yer alan Şahan Gökbakar, kendisine hakaret eden kullanıcıyı affetmedi. Yargıya taşınan davanın sonucu sosyal medyadan paylaşan Gökbakar, “En azından eğitime katkın oldu. Kötülüğü iyiliğe çeviriyorum." notunu düştü.

TEK BİR ŞARTLA UZLAŞMAYA GİTTİ

Şahan Gökbakar'dan yeniden özür dileyen kullanıcı ''Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret içerikli tweet atmam sebebiyle devam eden yargılama sürecinde uzlaşma talebim; Darüşşafaka vakfında eğitim gören bir öğrencinin eğitim masraflarına destek olmam kaydıyla kabul edilmiştir. Başta Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret ettiğim için bir kez daha kendisinden, ailesinden, yakınlarından ve sevenlerinden özür diler devamla Darüşşafaka cemiyetinde eğitim gören Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.