31 Mart 2024 09:39 - Güncelleme : 31 Mart 2024 09:41
Sandık başında Candan Erçetin sürprizi! Oy vermeye gelenler şaştı kaldı
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy vermeye gelenler ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.
Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Ünlü sanatçıyı görenler hem şaşırdı hem de sevindi.
Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı