Sandık başında Candan Erçetin sürprizi! Oy vermeye gelenler şaştı kaldı

31 Mart 2024 09:39 - Güncelleme : 31 Mart 2024 09:41

Yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak

Yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Ünlü sanatçıyı görenler hem şaşırdı hem de sevindi.

Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.