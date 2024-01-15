Şarkıcı Ceylan, canlı yayında vasiyetini açıkladı

15 Ocak 2024 15:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:50

Alişan’ın ‘Hayatının şarkısı hangisi? sorusuna cevap veren Ceylan, ‘Benim Hayatım’ cevabını vererek stüdyoda kısa süre duygusal anlar yaşadı.

“MEZARIMIN BAŞINDA BU ŞARKIYI ÇALIN"

Vasiyetini açıklayan Ceylan, ‘Benim vasiyetim var bu şarkıyla ilgili. Ben ölürsem mezarımın başına gelip bu şarkıyı çalın. Bu şarkının bende yeri çok başka. Çünkü benim hayatımı anlatıyor. Bu şarkı benim hayatım ’ dedi.

“BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM…”

Ceylan, Alişan’ın ‘Bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin?’ sorusuna "Herkes her zaman mutlu olmaz. Hayat böyle bir şeydir. Dünyaya bir daha gelsem yeniden Melodi ve Yiğitcan’ın annesi olmak isterdim. Yeniden Türkan Avcı ve Ahmet Avcı’nın kızı olarak dünyaya gelmek isterdim. Nazan Avcı, Ezo Avcı ve Nalan Avcı’nın kardeşi olarak dünyaya gelmek isterdim. Sizlerinde ‘Ceylo’su olarak dünyaya gelmek isterdim’ cevabını verdi.